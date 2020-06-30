Барнсли — Блэкберн Роверс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (30.06.2020)

Порадует ли столичное дерби на «ВТБ Арене» голами? ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки 2.30

Удастся ли «Атлетико» огорчить Месси и его компанию? «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки 1.92