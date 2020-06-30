Барнсли — Блэкберн Роверс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (30.06.2020)

Составы команд:
«Барнсли»: Jordan Williams, Бенджамин Уилльямс, Мадс Андерсен, Jacob Brown, Кали Вудроу, Jack Walton, Марсель Рицмайер, Михаэль Золльбауэр, Алекс Мовотт, Elliot Simoes, Romal Palmer.
«Блэкберн Роверс»: Кристьян Уолтон, Райан Ньямб, Брэдли Джонсон, Адам Армстронг, Джо Ротуэлл, Dominic Samuel, Чарльз Малгрю, Стюарт Даунинг, Lewis Holtby, Tosin Adarabioyo, Эллиотт Беннетт.
Предыдущий матч соперников: «Блэкберн Роверс» — «Барнсли» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Барнсли» со счетом 2:1. 0