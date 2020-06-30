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    «Барнсли» — «Блэкберн Роверс». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Барнсли — Блэкберн Роверс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (30.06.2020)

    Футбол Футбол Англии Блэкберн
    В 20:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Барнсли» — «Блэкберн Роверс».

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    Составы команд:

    «Барнсли»: Jordan Williams, Бенджамин Уилльямс, Мадс Андерсен, Jacob Brown, Кали Вудроу, Jack Walton, Марсель Рицмайер, Михаэль Золльбауэр, Алекс Мовотт, Elliot Simoes, Romal Palmer.

    «Блэкберн Роверс»: Кристьян Уолтон, Райан Ньямб, Брэдли Джонсон, Адам Армстронг, Джо Ротуэлл, Dominic Samuel, Чарльз Малгрю, Стюарт Даунинг, Lewis Holtby, Tosin Adarabioyo, Эллиотт Беннетт.

    Предыдущий матч соперников: «Блэкберн Роверс» — «Барнсли» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Барнсли» со счетом 2:1. 0

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