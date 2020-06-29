ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пуч и Фати готовы вести «Барселону» за собой«Барселона» провалилась с «Сельтой», но молодежь дарит надежду на будущее
  • 09:24
    • «Милан» предложит Доннаруме новый контракт на улучшенных условиях
  • 07:49
    • МЛС объявила о 18 положительных тестах на коронавирус
  • 07:33
    • ЦСКА и «Спартак» рассудит Еськов
  • 00:59
    • «Реал» победил «Эспаньол» и единолично возглавил Примеру
  • 00:48
    • «Интер» вырвал победу у «Пармы»
    Все новости спорта

    Зидан: Судьба чемпионства в Ла Лиге будет решаться в последнем туре

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Эспаньолом» в матче 32-го тура Ла Лиги (1:0).

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Я не позволяю себе говорить, что мы уже выиграли Ла Лигу. Все будет решаться в последний игровой день сезона. Посмотрите, насколько сложно нам было играть против последней команды чемпионата. Никогда не знаешь, что произойдет в этой лиге.

    Не удивлен тем, что делает Бензема. Это игрок, который изобретает на поле. Его чутье и пас пяткой были великолепны. Возможно, это один из лучших моментов сезона. Очень доволен своими игроками. Выигрывать матч за матчем непросто, так что их следует поздравить», — цитирует Зидана Marca.

    «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице Примеры и опережает вторую «Барселону» на два очка. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Барселона» провалилась с «Сельтой», но молодежь дарит надежду на будущее
  • Вчера в 14:30
    •
  • Прогноз
  • «Хетафе» — «Реал Сосьедад»
  • 1.80
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли «Бернли» в таблице АПЛ «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Обострит ли «Сельта» борьбу за выживание?
  • «Мальорка» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • «Порту» столкнется с проблемами в гостях у неудобного соперника
  • «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.51
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие