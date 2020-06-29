Зидан: Судьба чемпионства в Ла Лиге будет решаться в последнем туре

Главный тренерпрокомментировал победу надв матче 32-го тура Ла Лиги (1:0).

«Я не позволяю себе говорить, что мы уже выиграли Ла Лигу. Все будет решаться в последний игровой день сезона. Посмотрите, насколько сложно нам было играть против последней команды чемпионата. Никогда не знаешь, что произойдет в этой лиге.

Не удивлен тем, что делает Бензема. Это игрок, который изобретает на поле. Его чутье и пас пяткой были великолепны. Возможно, это один из лучших моментов сезона. Очень доволен своими игроками. Выигрывать матч за матчем непросто, так что их следует поздравить», — цитирует Зидана Marca.

«Реал» находится на первом месте в турнирной таблице Примеры и опережает вторую «Барселону» на два очка. 0