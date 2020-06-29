ЦСКА объявил о сотрудничестве с новым техническим спонсором

Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о смене технического спонсора.

Новым производителем экипировки «армейцев» стала испанская компания Joma.

«Мы рады сотрудничеству с Joma, компанией, известной своими традициями, инновациями и эксклюзивным подходом к нуждам и пожеланиям каждого партнера.

Наши болельщики и обычные любители спорта будут довольны широким ассортиментом высококачественных продуктов, которые поступят в продажу, поскольку каждый сможет найти нужный товар.

Мы рассчитываем на совместную работу по созданию взаимовыгодного проекта», — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Ранее форму для московского клуба производила фирма Umbro. 0