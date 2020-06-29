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    ЦСКА объявил о сотрудничестве с новым техническим спонсором

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    Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о смене технического спонсора.

    Футболисты ЦСКА
    Футболисты ЦСКА

    Новым производителем экипировки «армейцев» стала испанская компания Joma.

    «Мы рады сотрудничеству с Joma, компанией, известной своими традициями, инновациями и эксклюзивным подходом к нуждам и пожеланиям каждого партнера.

    Наши болельщики и обычные любители спорта будут довольны широким ассортиментом высококачественных продуктов, которые поступят в продажу, поскольку каждый сможет найти нужный товар.

    Мы рассчитываем на совместную работу по созданию взаимовыгодного проекта», — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

    Ранее форму для московского клуба производила фирма Umbro. 0

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