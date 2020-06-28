Парфенов: Пришлось титаническими усилиями добиваться победы

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после победы над «Тамбовом» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ подвел итоги встречи.

«Ожидаемый сложный матч, рядом находимся, плюс давление и нервозность присутствовало. Просто пропустили мяч, пришлось титаническими усилиями добиваться победы.

Хочу поблагодарить ребят, они проявили характер. За 8 дней это третий матч. Каждый при этом решающий. В Кубке был матч с "Шинником", а там либо победа, либо вылет.

Сегодня хотели за поражение от "Рубина" реабилитироваться», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Урал» с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 13-я строчка и 25 баллов. 0