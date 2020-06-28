ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пуч и Фати готовы вести «Барселону» за собой«Барселона» провалилась с «Сельтой», но молодежь дарит надежду на будущее
  • 18:52
    • «Штутгарт» вернулся в Бундеслигу, «Хайденхайм» сыграет в стыках с «Вердером»
  • 17:16
    • Талалаев сменил Божовича во главе «Крыльев Советов»
  • 18:24
    • Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом»
  • 17:27
    • «Арсенал» вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 16:58
    • «Леванте» легко разобрался с «Бетисом» в результативном матче
    Все новости спорта

    Парфенов: Пришлось титаническими усилиями добиваться победы

    Футбол Урал Тамбов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после победы над «Тамбовом» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ подвел итоги встречи.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    «Ожидаемый сложный матч, рядом находимся, плюс давление и нервозность присутствовало. Просто пропустили мяч, пришлось титаническими усилиями добиваться победы.

    Хочу поблагодарить ребят, они проявили характер. За 8 дней это третий матч. Каждый при этом решающий. В Кубке был матч с "Шинником", а там либо победа, либо вылет.

    Сегодня хотели за поражение от "Рубина" реабилитироваться», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Урал» с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 13-я строчка и 25 баллов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Последний отсчет. Пять ожиданий от рестарта РПЛ
  • 16/06/2020 в 21:41
    •
  • Прогноз
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»
  • 1.82
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжат ли лондонцы свой победный путь в Кубке?
  • «Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Будут ли у «Сити» проблемы с «Ньюкаслом»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Как проявит себя «Реал» в игре с «Эспаньолом»?
  • «Эспаньол» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Парма — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.51
  • Экспресс дня 29 июня
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие