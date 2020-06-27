Федун: ВАР только усугубил проблему судейства

Владелец «Спартака»прокомментировал судейство в матче 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0).

В концовке встречи был отменен гол красно-белых: в моменте у Самюэля Жиго был зафиксирован офсайд.

«Почему арбитр отменил два гола "Спартака"? А во вчерашнем матче (между "Зенитом" и "КРыльями Советов" — прим. LiveSport.Ru) почему арбитр так действовал? К сожалению, ВАР не убрал человеческий фактор...

Первоначально, казалось, что ВАР решит проблемы судейства. А ВАР их, наоборот, усугубил... Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает...

На наш взгляд,и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию... Ну что тут добавить... Мы потеряли два очка. Вот и все», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

«Уфа» с 31 баллом занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 32 очка и 6-е место. 0