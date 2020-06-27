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    Федун: ВАР только усугубил проблему судейства

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство в матче 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0).

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    В концовке встречи был отменен гол красно-белых: в моменте у Самюэля Жиго был зафиксирован офсайд.

    «Почему арбитр отменил два гола "Спартака"? А во вчерашнем матче (между "Зенитом" и "КРыльями Советов" — прим. LiveSport.Ru) почему арбитр так действовал? К сожалению, ВАР не убрал человеческий фактор...

    Первоначально, казалось, что ВАР решит проблемы судейства. А ВАР их, наоборот, усугубил... Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает...

    На наш взгляд,и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию... Ну что тут добавить... Мы потеряли два очка. Вот и все», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

    «Уфа» с 31 баллом занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 32 очка и 6-е место. 0

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