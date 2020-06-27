Барнсли — Миллуолл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.06.2020)

Составы команд:
«Барнсли»: Бенджамин Уилльямс, Мадс Андерсен, Jacob Brown, Кали Вудроу, Jack Walton, Kilian Ludewig, Марсель Рицмайер, Михаэль Золльбауэр, Алекс Мовотт, Elliot Simoes, Romal Palmer.
«Миллуолл»: Мюррей Уоллес, Шон Хатчинсон, Джейк Купер, Шон Уильямс, Джед Уоллес, Томас Брэдшоу, Шейн Фергюсон, Малон Ромео, Jayson Molumby, Мейсон Беннетт, Бартош Бьялковски.
Предыдущий матч соперников: «Миллуолл» — «Барнсли» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:3.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3. 0