Прядкин: Надеемся, что «Ростов» и «Арсенал» проведут матч боевыми составами

Сергей Прядкин
globallookpress.com
Напомним, «Ростов» сел на карантин после того, как шесть игроков основного состава заболели коронавирусом.
Из-за этого донской клуб играл с «Сочи» (1:10) футболистами 2001–2004 годов рождения.
«ФК "Ростов" сообщил лиге о готовности провести матч против "Арсенала", который запланирован на 27 июня.
Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус.
С учетом выше сказанного, мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами», — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ. 0