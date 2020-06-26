Прядкин: Надеемся, что «Ростов» и «Арсенал» проведут матч боевыми составами

Президент РПЛвысказался по поводу ситуации с матчем 24-го тура чемпионата России «Ростов» — «Арсенал».

Напомним, «Ростов» сел на карантин после того, как шесть игроков основного состава заболели коронавирусом.

Из-за этого донской клуб играл с «Сочи» (1:10) футболистами 2001–2004 годов рождения.

«ФК "Ростов" сообщил лиге о готовности провести матч против "Арсенала", который запланирован на 27 июня.

Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус.

С учетом выше сказанного, мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами», — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ. 0