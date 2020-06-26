Гвардиола: «Ливерпуль» провел невероятный сезон и заслужил чемпионство

Главный тренерпоздравилс чемпионством после поражения «горожан» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с лондонским(1:2).

«Я хочу поздравить "Ливерпуль", это был великолепный сезон в их исполнении! Мы будем стараться сократить отрыв, потому что 20 очков — это очень много. В этом сезоне мы играем не так стабильно, а "Ливерпуль" после победы в Лиге чемпионов обрел уверенность в себе и каждый тур играл как последний.

Мы же начинаем готовиться к следующему матчу, у нас впереди два турнира и есть возможность выиграть все кубковые соревнования в этом сезоне», — цитирует испанца BBC.

Мерсисайдцы ранее никогда в истории не выигрывали АПЛ, основанную в 1992 году. Последний раз чемпионом Англии команда становилась в сезоне-1989/1990. 0