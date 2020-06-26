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    Гвардиола: «Ливерпуль» провел невероятный сезон и заслужил чемпионство

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством после поражения «горожан» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (1:2).

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Я хочу поздравить "Ливерпуль", это был великолепный сезон в их исполнении! Мы будем стараться сократить отрыв, потому что 20 очков — это очень много. В этом сезоне мы играем не так стабильно, а "Ливерпуль" после победы в Лиге чемпионов обрел уверенность в себе и каждый тур играл как последний.

    Мы же начинаем готовиться к следующему матчу, у нас впереди два турнира и есть возможность выиграть все кубковые соревнования в этом сезоне», — цитирует испанца BBC.

    Мерсисайдцы ранее никогда в истории не выигрывали АПЛ, основанную в 1992 году. Последний раз чемпионом Англии команда становилась в сезоне-1989/1990. 0

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