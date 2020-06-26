Гвардиола: «Ливерпуль» провел невероятный сезон и заслужил чемпионство

Хосеп Гвардиола
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«Я хочу поздравить "Ливерпуль", это был великолепный сезон в их исполнении! Мы будем стараться сократить отрыв, потому что 20 очков — это очень много. В этом сезоне мы играем не так стабильно, а "Ливерпуль" после победы в Лиге чемпионов обрел уверенность в себе и каждый тур играл как последний.
Мы же начинаем готовиться к следующему матчу, у нас впереди два турнира и есть возможность выиграть все кубковые соревнования в этом сезоне», — цитирует испанца BBC.
Мерсисайдцы ранее никогда в истории не выигрывали АПЛ, основанную в 1992 году. Последний раз чемпионом Англии команда становилась в сезоне-1989/1990. 0