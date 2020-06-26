Федотов: Можем занести матч с «Ахматом» себе в актив

Главный тренер «Сочи»подвел итоги встречи 24-го тура РПЛ против(1:1).

«Тренер никогда не бывает доволен игрой. Однако очко, которое мы получили здесь, достойно похвалы. "Ахмат" — это очень серьезная команда, которая предъявляет серьезные требования по игре.

Можем занести этот матч себе в актив. Конечно, надо быть честным и признать, что хозяева были чуточку острее. Мы свои моменты немного не доиграли, где-то последнего паса не хватало.

Команда не была похожа на себя, но это объяснимо, ведь это первый матч с серьезным соперником, где пришлось преодолевать себя», — отметил Федотов в эфире «Матч Премьер».

После этой игры «Сочи» остался на 10-й позиции с 28 очками. В следующем туре сочинцы 1 июля примут московское «Динамо». 0