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    Акинфеев не видит замены братьям Березуцким и Игнашевичу

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как отреагировал на уход из команды опытных защитников Сергея Игнашевича и Алексея и Василия Березуцких.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    «Они же уходили на встрече с болельщиками. Когда показали ролик, у меня выступили слезы. Понимаю, что с этими людьми увидимся, пообщаемся, но уже не в зеленом квадрате.

    Понимаю, что все, понимаю, что на данном этапе, как бы прискорбно это не звучало, их заменить никто не может. Сборную не беру, речь про ЦСКА. Пускай ребята не обижаются, но для меня они всегда будут примером идеальных людей.

    Как защитники, очень много помогали мне. Столько матчей на ноль, команда выигрывала, они сами забивали и приносили трофеи. Они сделали все, чтобы считаться легендами. Я очень переживал этот момент.

    Был ли разговор с Гинером о том, чтобы помочь команде? Я помогаю, сейчас по четыре достаю в каждой игре», — сказал Акинфеев в интервью Youtube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». 0

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