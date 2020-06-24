Побегалов: «Шинник» не создал ничего похожего на голевой момент

Главный тренер «Шинника»прокомментировал поражение от «Урала» в четвертьфинале Кубка России с(0:2).

«Мы как могли пытались снять волнение, очень робко начали игру, поэтому требовалось подсказать, чтобы действовали смелее.

Что-то удалось изменить во втором тайме, но в принципе, не создали ничего похожего на голевой момент. Это фиаско.

Соперник играл на уровне премьер-лиги, был быстрее, выигрывал много единоборств, владел инициативой», — рассказал Побегалов в эфире «Матч ТВ».

В полуфинале «Урал» сыграет с «Химками». Игра пройдет 18 или 19 июля. В другом матче 1/2 финала в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак».

Финал должен состояться в Екатеринбурге 25 июля. 0