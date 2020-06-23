Смертин: Несколько человек попытались оскорбить Малкома на расовой почве

Офицер РФС по борьбе с дискриминациейсообщил, что поддержал решение КДК оштрафовать ЦСКА за расистские выкрики болельщиков в адрес хавбека «Зенита»

«Мы согласны с решением КДК. К сожалению, на матче ЦСКА — "Зенит" произошла ситуация, когда несколько человек попытались оскорбить Малкома на расовой почве.

Это была провокация, и важно отметить, что фан-сектор ЦСКА не поддержал данную группу лиц», — цитирует Смертина ТАСС.

Напомним, что во вторник, 23 июня, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, по итогам которого было принято решение оштрафовать ЦСКА на 100 тысяч рублей за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника. 0