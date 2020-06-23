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    Пиоли назвал задачу «Милана» на сезон

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    Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Лечче» (4:1) в матче чемпионата Италии, а также высказался о цели команды на остаток нынешнего сезона.

    Стефано Пиоли
    Стефано Пиоли

    «Мы сыграли хорошо против соперника, который предпочел отойти назад и ждать от нас атакующих действий, поэтому нам нужны были свободные зоны.

    "Лечче" мог вернуться в игру, когда сравнял счет, но мы тут же вновь вышли вперед. Мы одержали важную победу, эти три очка нам были нужны.

    Нацеливаемся на то, чтобы догнать тех, кто впереди нас, и на выход в еврокубки. Кажется, что "Рома" далеко впереди, но мы сыграем с ней в воскресенье. Осталось 11 туров, на кону много очков», — сказал Пиоли в эфире Sky Sport Italia.

    В настоящий момент «россонери» с 39 набранными баллами располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А. 0

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