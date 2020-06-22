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    Тетрашвили: Очень переживал после удаления, не спал всю ночь

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    Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили, который получил прямую красную карточку в матче 23-го тура чемпионата Росси против «Уфы» (1:2), принес извинения за свое поведение и эмоциональность.

    Гурам Тетрашвили
    Гурам Тетрашвили

    «К сожалению, не совладал с эмоциями. Я "привез" пенальти, подвел команду, сильно переживал по этому поводу.

    В моменте с красной карточкой я шел на мяч и получил удар локтем от соперника, контакт был серьезным.

    За свою карьеру никогда не валялся на газоне просто так, я — боец, бьюсь до конца.

    Встал с газона и высказал в адрес арбитра нелицеприятные слова. Я поступил неправильно, подвел команду, свою семью, болельщиков и зрителей.

    Хочу извиниться перед судейской бригадой, перед болельщиками и всеми, кто видел мое поведение.

    Да, это были эмоции, но я должен был сдержать их. Это не красит футбол. Я очень переживал после удаления, не спал всю ночь, долго думал над поступком», — цитирует игрока РИА «Новости».

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что футболист нецензурно выражался в адрес судейской бригады и вызван на заседание КДК РФС.

    По регламенту РФС Тетрашвили грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей. 0

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