Тетрашвили: Очень переживал после удаления, не спал всю ночь

Защитник «Тамбова», который получил прямую красную карточку в матче 23-го тура чемпионата Росси против(1:2), принес извинения за свое поведение и эмоциональность.

«К сожалению, не совладал с эмоциями. Я "привез" пенальти, подвел команду, сильно переживал по этому поводу.

В моменте с красной карточкой я шел на мяч и получил удар локтем от соперника, контакт был серьезным.

За свою карьеру никогда не валялся на газоне просто так, я — боец, бьюсь до конца.

Встал с газона и высказал в адрес арбитра нелицеприятные слова. Я поступил неправильно, подвел команду, свою семью, болельщиков и зрителей.

Хочу извиниться перед судейской бригадой, перед болельщиками и всеми, кто видел мое поведение.

Да, это были эмоции, но я должен был сдержать их. Это не красит футбол. Я очень переживал после удаления, не спал всю ночь, долго думал над поступком», — цитирует игрока РИА «Новости».

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что футболист нецензурно выражался в адрес судейской бригады и вызван на заседание КДК РФС.

По регламенту РФС Тетрашвили грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей. 0