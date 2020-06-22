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    Итальянский журналист раскритиковал РФС за непоследовательные решения

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    Итальянский журналист Микаэль Брага выступил с критикой в адрес Российского футбольного союза после ситуаций вокруг матчей «Сочи» — «Ростов» и «Краснодар» — «Динамо».

    «Динамо» — «Краснодар»
    «Динамо» — «Краснодар»

    «Неправильно, что о проведении матча или его переносе предлагают договариваться между собой клубам. Если решение устраивает всех, это хорошо, но его должна принимать РПЛ или РФС. Эти организации и есть для решения таких проблем. Представьте, что было бы, если бы не было судов, правительств и так далее.

    "Краснодар" сделал добрый поступок. Ему было бы удобнее сыграть сейчас с молодыми игроками "Динамо" или получить техническую победу. Потому что в конце чемпионата, когда будет плотный график, может решаться вопрос второго места, и "Динамо" в нормальном составе вполне способно отобрать у "Краснодара" очки.

    То, что матч "Сочи" — "Ростов" не перенесли, а "Краснодар" — "Динамо" перенесли… Решение может быть правильным или неправильным, но оно должно быть одинаковым для всех в одинаковых ситуациях. Как объяснить иностранцам, почему в России один матч проводят, несмотря на проблему, а другой, когда возникает такая же проблема, переносят? И если для РФС пандемия не форс-мажор, то была бы для него форс-мажором война или вторжение инопланетян?

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