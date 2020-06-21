Киммих: Мы хотим взять Кубок Германии и Лигу чемпионов

Защитникоценил результат игры с «Фрайбургом» (3:1) и назвал дальнейшие цели команды после получения титула.

«Сегодня было заметно, что мы жаждем одержать победу, даже несмотря на то, что мы уже стали чемпионами. Хотя на кону уже больше ничего не стоит, мы хотим продолжать честное соперничество и сохранять ритм. За этим успехом стоит большая работа.

В этом сезоне перед нами стоят большие цели. Мы хотим непременно победить в кубке Германии, а затем ещё раз попытаться взять Лигу чемпионов, сохранив тот ход, который мы сейчас набрали. Мы добивались успеха не потому, что всегда доминировали в игровом плане. За победами также часто стояли характер, борьба и воля к победе», — цитирует Киммиха пресс-служба «мюнхенцев». 0