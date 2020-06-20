«Урал» — «Рубин»: счет матча — 1:2, обзор голов

В 23-м туре чемпионата Россиипринимал. Обе команды проводили свой первый матч после возобновления сезона.

Гости выиграли со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 7-й минуте — Михал Кухарчик пробил из пределов штрафной, а мяч рикошетом от ноги соперника залетел в сетку.

На 39-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счет ударом в падении через себя.

На 56-й минуте Кварахцелия выступил в роли ассистента, а отличился после его паса Солтмурад Бакаев.

На 71-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве — капитан команды Вячеслав Подберезкин прямой ногой врезался в соперника. Тем не менее, казанцы сумели удержать преимущество.

«Рубин» набрал 26 очков и занимает 11-е место в таблице РПЛ. «Урал» (25 очков) — на 12-м месте.