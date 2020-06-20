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    «Рубин» одержал волевую победу над «Уралом»

    «Урал» — «Рубин»: счет матча — 1:2, обзор голов

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    В 23-м туре чемпионата России «Урал» принимал «Рубин». Обе команды проводили свой первый матч после возобновления сезона.

    «Урал» — «Рубин»
    «Урал» — «Рубин»

    Гости выиграли со счетом 2:1.

    Счет в матче был открыт на 7-й минуте — Михал Кухарчик пробил из пределов штрафной, а мяч рикошетом от ноги соперника залетел в сетку.

    На 39-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счет ударом в падении через себя.

    На 56-й минуте Кварахцелия выступил в роли ассистента, а отличился после его паса Солтмурад Бакаев.

    На 71-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве — капитан команды Вячеслав Подберезкин прямой ногой врезался в соперника. Тем не менее, казанцы сумели удержать преимущество.

    «Рубин» набрал 26 очков и занимает 11-е место в таблице РПЛ. «Урал» (25 очков) — на 12-м месте.

    РПЛ. 23-й тур
    «Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (1:1)
    Голы: Пабло Сантос, 7 — в свои ворота (1:0). Кварацхелия, 39 (1:1). Бакаев, 56 (1:2)«Урал»: Годзюр, Вилюш, Золотов (Аугустыняк, 83), Кулаков, Емельянов, Бумаль, Егорычев (Юсупов, 83), Эль-Кабир (Бавин, 74), Бикфалви, Панюков (Ефремов, 61), Кухарчик«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло Сантос, Могилевец (Иг.Коновалов, 61), Подберезкин, Зуев, Бакаев (Давиташвили, 67), Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Марков, 86)Предупреждения: Эль-Кабир, 37. Могилевец, 48. Бавин, 78. Емельянов, 85. Дюпин, 89Удаление: Подберезкин, 71
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