«Тамбов» подписал экс-хавбека «Сочи» и «Луча»

заключил контракт с атакующим полузащитником, сообщает пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение рассчитано до конца текущего чемпионата с возможностью пролонгации на следующий сезон.

Саламатов перешел в команду на правах свободного агента. До этого футболист выступал за «Луч» и «Сочи».

В завершившемся сезоне ФНЛ Саламатов отыграл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

«ТАМБОВ» ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ С НИКИТОЙ САЛАМАТОВЫМ! 📌

26-летний полузащитник перешел в нашу команду в качестве свободного агента. Трудовое соглашение рассчитано до конца текущего чемпионата с возможностью пролонгации на следующий сезон.

Добро пожаловать в «Тамбов», Никита! 🙌🏻 pic.twitter.com/I38Fdxmiz5 — ФК «Тамбов» (@fctambov68) June 20, 2020

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