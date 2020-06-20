«Тамбов» подписал экс-хавбека «Сочи» и «Луча»
globallookpress.com
Трудовое соглашение рассчитано до конца текущего чемпионата с возможностью пролонгации на следующий сезон.
Саламатов перешел в команду на правах свободного агента. До этого футболист выступал за «Луч» и «Сочи».
В завершившемся сезоне ФНЛ Саламатов отыграл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.
«ТАМБОВ» ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ С НИКИТОЙ САЛАМАТОВЫМ! 📌— ФК «Тамбов» (@fctambov68) June 20, 2020
26-летний полузащитник перешел в нашу команду в качестве свободного агента. Трудовое соглашение рассчитано до конца текущего чемпионата с возможностью пролонгации на следующий сезон.
Добро пожаловать в «Тамбов», Никита! 🙌🏻 pic.twitter.com/I38Fdxmiz5