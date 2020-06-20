ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Тяжелая победа после карантина. «Спартак» на выезде обыграл «Арсенал»
  • 22:05
    • «Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча
  • 22:51
    • Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
  • 21:38
    • «Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины
  • 21:04
    • «Зенит» на выезде разгромил ЦСКА
  • 20:30
    • Федун о пенальти: Что делает у нас VAR, не знаю. Это за гранью добра и зла
    Все новости спорта

    Дюков назвал правильным решение о рестарте РПЛ

    Футбол РФС РПЛ Футбол России Зенит ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о возобновлении РПЛ после матча 23-го тура между ЦСКА и «Зенитом» (0:4).

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    «В конце апреля сторонников возобновления чемпионата было немного. Но сейчас уже никто не сомневается, что мы приняли правильное решение. Как и практически не осталось тех, кто был против присутствия болельщиков на трибунах.

    Соблюдение социальной дистанции — очень важное требование. Мы видим нарушения, но радует, что они не носят массовый характер. Рассчитываем на ответственное поведение болельщиков.

    Кроме того, если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пацаны вообще ребята. Герои «Ростова» и большая деревня «Сочи»
  • Вчера в 13:57
    •
  • Прогноз
  • «Эвертон» — «Ливерпуль»
  • 1.59
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли команда Клоппа мерсисайдское дерби?
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Подвинет ли «Реал» «Барсу» с первого места?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Наберет ли «Динамо» очки в гостях у «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Футболисты «Саутгемптона» Футбол АПЛ. «Саутгемптон» обыграл «Норвич», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки, «Арсенал» уступил «Брайтону»Результаты матчей 30-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:280
  • 19:51
    • «Атлетик» удержал победу над «Бетисом»
  • 19:18
    • У Карпина были слезы на глазах во время просмотра матча с «Сочи»
  • 18:54
    • «Герта» «всухую» обыграла «Байер»
    «Крылья Советов» — «Ахмат» Футбол РПЛ. «Ахмат» выиграл у «Крыльев», «Сочи» разбил молодежь «Ростова»Обзор матчей 23-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:090
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» приблизит свое чемпионство?
  • 3.42
    •
  • 23:41
    • «Кристал Пэлас» выиграл у «Борнмута»
  • 23:19
    • Дюков назвал правильным решение о рестарте РПЛ
  • 23:04
    • Семак считает победу над ЦСКА заслуженной
    Фрагмент матча Футбол Пацаны вообще ребята. Герои «Ростова» и большая деревня «Сочи»СМИ — о скандальном поединке «Сочи» с «Ростовом» Вчера в 13:570
  • 18:33
    • «Спартак» с трудом обыграл «Арсенал»
  • 18:25
    • «Лейпциг» потерпел домашнее поражение от дортмундской «Боруссии»
  • 15:59
    • «Рубин» одержал волевую победу над «Уралом»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сельта — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Уфа — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Белшина — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — АБ Аргир
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Скала
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие