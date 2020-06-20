Дюков назвал правильным решение о рестарте РПЛ

Александр Дюков
globallookpress.com
«В конце апреля сторонников возобновления чемпионата было немного. Но сейчас уже никто не сомневается, что мы приняли правильное решение. Как и практически не осталось тех, кто был против присутствия болельщиков на трибунах.
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Соблюдение социальной дистанции — очень важное требование. Мы видим нарушения, но радует, что они не носят массовый характер. Рассчитываем на ответственное поведение болельщиков.
Кроме того, если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС. 0