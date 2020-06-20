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    «Брайтон» одержал волевую победу над «Арсеналом»

    «Брайтон» — «Арсенал»: счет 2:1, обзор голов

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    «Брайтон» вырвал победу у «Арсенала» в матче 30 тура АПЛ (2:1). Хозяева уступали по ходу встречи.

    Микель Артета
    Микель Артета

    Первый мяч был забит на 68 минуте. Николя Пепе сместился справа и левой ногой выкрутил мяч в дальний угол.

    На 75 минуте «чайки» затолкали мяч в ворота «Арсенала». Первым на добивании в куче футболистов оказался Данк. В добавленное время Конноли и Мопе разыграли комбинацию, после чего второй вырвал победу для «Брайтона».

    «Брайтон» 15-й с 32 очками. «Арсенал» проиграл свой второй матч после карантина. Команда Артеты пока на 9 месте с 40 очками, но может потерять позицию.

    АПЛ. 30 тур
    «Брайтон» — «Арсенал» — 2:1
    Голы: 0:1 — 68 Пепе, 1:1 — 75 Данк, 2:1 — 90 Мопе«Брайтон»: Райан, Данк, Уэбстер, Берн, Скелотто (Монтойя, 71), Муй (Марч, 46), Проппер, Гросс (Коннолли, 71), Биссума (Мак Аллистер, 90), Троссард (Стивенс, 87), Мопе«Арсенал»: Лено (Мартинес, 40), Бельерин, Колашинац, Мустафи, Холдинг, Гендузи, Себальос (Уиллок, 87), Пепе (Нелсон, 87), Ляказетт (Нкетиа, 78), Обамеянг, Сака (Тирни, 87)Предупреждения: Берн (30), Муй (44), Ляказетт (54)
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