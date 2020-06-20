«Брайтон» — «Арсенал»: счет 2:1, обзор голов

вырвал победу ув матче 30 тура АПЛ (2:1). Хозяева уступали по ходу встречи.

Первый мяч был забит на 68 минуте. Николя Пепе сместился справа и левой ногой выкрутил мяч в дальний угол.

На 75 минуте «чайки» затолкали мяч в ворота «Арсенала». Первым на добивании в куче футболистов оказался Данк. В добавленное время Конноли и Мопе разыграли комбинацию, после чего второй вырвал победу для «Брайтона».

«Брайтон» 15-й с 32 очками. «Арсенал» проиграл свой второй матч после карантина. Команда Артеты пока на 9 месте с 40 очками, но может потерять позицию.