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    «Атлетик» удержал победу над «Бетисом»

    «Атлетик» — «Бетис»: счет 1:0, обзор гола

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    «Атлетик» обыграл на своем поле «Бетис» в матче 30 тура испанской Примеры.

    Фрагмент поединка
    Фрагмент поединка

    В дебюте поединка «баски» прорвались в штрафную соперника, после чего мяч последовал в район центра вратарской зоны. Гол забил Иньиго Мартинес. Он отличился после передачи Иньиго Кордобы.

    На 85 минуте пенальти не реализовал Серхио Каналес. Игрок пробил в перекладину.

    У «Атлетика» 42 очка. Команда поднялась на 9 место. «Бетис» 14-й с 34 очками.

    АПЛ. 30 тур
    «Атлетик» — «Бетис» — 1:0
    Голы: 1:0 — 7 Мартинес«Атлетик»: Унаи Симон, Берчиче (Баленсиага, 90), Мартинес, Нуньес, Капа, Унаи Лопес (Сансет, 87), Кордоба, Рауль Гарсия (Де Маркос, 90), Дани Гарсия, Муниаин (Весга, 74), Уильямс (Вильялибре, 90)«Бетис»: Роблес, Эмерсон, Бартра, Манди, Педраса (Морон, 70), Родригес (Хуанми, 86), Каналес, Лайнес (Тельо, 56), Гуардадо (Морено, 56), Фекир, Иглесиас (Аленья, 70)Предупреждения: Берчиче (14), Муниаин (36), Мартинес (84), Дани Гарсия (90)
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