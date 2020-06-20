«Атлетик» — «Бетис»: счет 1:0, обзор гола

обыграл на своем полев матче 30 тура испанской Примеры.

В дебюте поединка «баски» прорвались в штрафную соперника, после чего мяч последовал в район центра вратарской зоны. Гол забил Иньиго Мартинес. Он отличился после передачи Иньиго Кордобы.

На 85 минуте пенальти не реализовал Серхио Каналес. Игрок пробил в перекладину.

У «Атлетика» 42 очка. Команда поднялась на 9 место. «Бетис» 14-й с 34 очками.