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    Гвардиола подтвердил, что Сане не продлил контракт с «Ман Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что вингер Лерой Сане отказался продлевать контракт с «горожанами».

    Лерой Сане
    Лерой Сане

    «Лерой отказался продлевать контракт, это знают все. Два клуба договорились, что он может уйти по окончании сезона. Если нет, Сане уйдет, когда закончится контракт. "Ман Сити" предлагал ему продлить контракт два или три раза, но он отказался.

    Мы делаем футболистам предложения тогда, когда хотим иметь их в своем составе. Лерой обладает особенным талантом. Нам нужны игроки, которые желают играть за клуб и достигать поставленных задач. Сане — хороший парень, мне он очень нравится. Я не имею ничего против него, но он хочет отправиться в новое приключение», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Ман Сити».

    Напомним, что главным претендентом на футболиста является мюнхенская «Бавария», в которой Сане должен был оказаться еще прошлым летом, но не перешел из-за травмы. 0

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