Норвич Сити — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.06.2020)

Составы команд:
«Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Джамаль Льюис, Timm Klose, Тодд Кантвелл, Эмилиано Буэндия, Том Трибулл, Кенни Маклин, Ральф Ферман, Теэму Пукки.
«Саутгемптон»: Алекс Маккарти, Джек Стивенс, Райан Бертранд, Ян Беднарек, Yan Valery, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Дэнни Ингс, Майкл Обафеми.
Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Норвич Сити» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0