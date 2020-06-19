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    «Норвич Сити» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Норвич Сити — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.06.2020)

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    В 20:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Норвич Сити» — «Саутгемптон».

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    Составы команд:

    «Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Джамаль Льюис, Timm Klose, Тодд Кантвелл, Эмилиано Буэндия, Том Трибулл, Кенни Маклин, Ральф Ферман, Теэму Пукки.

    «Саутгемптон»: Алекс Маккарти, Джек Стивенс, Райан Бертранд, Ян Беднарек, Yan Valery, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Дэнни Ингс, Майкл Обафеми.

    Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Норвич Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

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