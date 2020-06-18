18-летний форвард «Локомотива» находится в сфере интересов «Аякса»

Нападающийможет перебраться в чемпионат Нидерландов, где им интересуется

«На протяжении двух последних лет мы в постоянном контакте с главным скаутом "Аякса" по иностранным рынкам Дусбургом. С августа 2018 года клуб получает статистические данные и видео игрока. В прошлом году мы получили от агента лидеров "Аякса" Сварта приглашение посетить Амстердам, чтобы познакомиться со стадионом и базой клуба.

Мы с удовольствием сделали это. Но, конечно, рано говорить о трансфере. Сейчас главная цель Максима — дебютировать в основном составе Локомотива», — заявил агент игрока Аполлон Лемонджава «Известиям».

В этом сезоне Турищев выступал за «Локомотив» в Юношеской футбольной лиге, став с 8 голами лучшим бомбардиром турнира. 0