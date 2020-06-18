Черышев: Если «Валенсия» сыграет интенсивно, то сможет победить «Реал»

Российский полузащитникподелился мнением о предстоящем матче 29-го тура Примеры с мадридским

«Знаем, что "Реал" — отличная команда. Это всегда меняет дело, но если мы сыграем интенсивно, в наш футбол, то можем добиться положительного результата. Победа над "Реалом" значительно подняла бы моральный дух футболистов. Нам предстоит сыграть много матчей подряд, и мы должны быть едиными.

Прежде всего, мы должны очень внимательно сыграть в обороне и постараться не пропустить гол. Возможности забить будут. Наша команда умеет создавать опасность в штрафной зоне соперника, и мы должны воспользоваться шансами», — цитирует Черышева« пресс-служба "Валенсии".

Поединок состоится в четверг, 18 июня. Начало — в 23:00 мск. 0