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    Черышев: Если «Валенсия» сыграет интенсивно, то сможет победить «Реал»

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    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура Примеры с мадридским «Реалом».

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    «Знаем, что "Реал" — отличная команда. Это всегда меняет дело, но если мы сыграем интенсивно, в наш футбол, то можем добиться положительного результата. Победа над "Реалом" значительно подняла бы моральный дух футболистов. Нам предстоит сыграть много матчей подряд, и мы должны быть едиными.

    Прежде всего, мы должны очень внимательно сыграть в обороне и постараться не пропустить гол. Возможности забить будут. Наша команда умеет создавать опасность в штрафной зоне соперника, и мы должны воспользоваться шансами», — цитирует Черышева« пресс-служба "Валенсии".

    Поединок состоится в четверг, 18 июня. Начало — в 23:00 мск. 0

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