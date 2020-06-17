«Милан» достиг соглашения с Рангником

Ральф Рангник
globallookpress.com
Как утверждает источник, Рангнику доверят не только тренировочный процесс, но и развитие команды. Все трансферные сделки и решения по молодым игрокам будут согласовываться с новым боссом.
Предполагается, что в случае назначения Рангника команду покинет нынешний технический директор Паоло Мальдини. Немецкий специалист будет работать в связке с генеральным директором Иваном Газидисом.
В настоящий момент «россонери» занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 36 очков. 0