«Милан» достиг соглашения с Рангником

достиг соглашения с главным тренером, сообщает Tuttosport. На этому посту 61-летний немецкий специалист сменит

Как утверждает источник, Рангнику доверят не только тренировочный процесс, но и развитие команды. Все трансферные сделки и решения по молодым игрокам будут согласовываться с новым боссом.

Предполагается, что в случае назначения Рангника команду покинет нынешний технический директор Паоло Мальдини. Немецкий специалист будет работать в связке с генеральным директором Иваном Газидисом.

В настоящий момент «россонери» занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 36 очков. 0