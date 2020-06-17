Тренер «Леганеса» оценил судейство в матче с «Барселоной»

, ассистент главного тренера, прокомментировал судейство в матче 29-го тура Примеры против(0:2).

«Пенальти был очень суровым наказанием, на мой взгляд, это не пенальти. Это был абсолютно нормальный игровой момент. Уверен, в нашу пользу такой фол бы не свистнули.

В матче с "Вальядолидом" (1:2) нам не дали пенальти при счете 0:0. Ошибки случаются, но мы не жаловались на судей на протяжении всего сезона.

Я не знаю, почему удалили Хавьера Агирре, у арбитра были свои причины. Мы гордимся командой и уверены, что будем двигаться вперед», — цитирует тренера пресс-служба «Леганеса». 0