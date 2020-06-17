Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.06.2020)

Составы команд:
«Астон Вилла»: Oerjan Haaskjold Nyland, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Кортни Хос, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Конор Хурихейн, Джек Грилиш, Anwar El-Ghazi, Кинан Дэвис.
«Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Крис Башам, Оливер Норвуд, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Билли Шарп.
Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:3. 0