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    «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.06.2020)

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    В 20:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Астон Вилла»: Oerjan Haaskjold Nyland, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Кортни Хос, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Конор Хурихейн, Джек Грилиш, Anwar El-Ghazi, Кинан Дэвис.

    «Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Крис Башам, Оливер Норвуд, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Билли Шарп.

    Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:3. 0

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