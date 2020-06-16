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    РФС разрешил «Тамбову» до конца года играть на аренах ЧМ-2018

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    Российский футбольный союз пошел навстречу клубам, которые реконструируют свои арены.

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    На заседании исполкома РФС были внесены изменения в Приложение VIII «Критерии РПЛ» Правил РФС по лицензированию футбольных клубов.

    Теперь в случае несоответствия домашней арены требования РПЛ соискатель лицензии вправе заявить в качестве места проведения домашних матчей один из 12 стадионов, принимавших в 2018 году чемпионат мира по футболу.

    Таким образом РФС поддержал ходатайство РПЛ разрешить ФК «Тамбов» играть домашние матчи на стадионах, где проходили матчи ЧМ.

    Напомним, что в первой части сезона-2019/20 тамбовская команда проводила игры в Саранске на «Мордовия Арене», а с марта нынешнего года принимает соперников в Нижнем Новгороде.

    В то же время «Оренбург» получил право проводить домашние матчи на стадионах второй категории в своем регионе.

    Поправки в регламенте будут действовать до 31 декабря нынешнего года.

    Исключения приняты в связи с тем, что из-за коронавирусной инфекции клубы не смогли провести запланированные работы по реконструкции арен для приведения их в соответствие критериям для игр РПЛ. 0

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