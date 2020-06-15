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    Тедеско: Если «Спартак» придет ко мне обсуждать новый контракт, мы поговорим

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему отказался подписывать трехлетнее соглашение с красно-белыми.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Напомним, что немецкий специалист возглавил «Спартак» в октябре прошлого года, подписав с клубом соглашение сроком до конца июня 2021 года.

    «Почему я разорвал контракт с "Шальке", хотя мог сидеть дома три года и получать легкие деньги? Потому что хотел прийти в "Спартак".

    Клуб предлагал мне трехлетний контракт, но это было мое решение. Я сказал, давайте посмотрим, для меня это первый опыт работы за границей.

    Если "Спартак" придет ко мне обсуждать новый контракт, мы поговорим, не будет никакого давления», — приводит слова Тедеско ТАСС.

    После 22 туров чемпионата «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

    Первый матч после возобновления чемпионата «Спартак» проведет 20 июня. Соперником красно-белых станет «Арсенал». 0

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