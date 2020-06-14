Конте: Считаю, что мы заслуживали выйти в финал

После вылета из Кубка Италии на стадии полуфинала наставникдал комментарий по поводу результата. Напомним, что по сумме двух матчейобыграл «нерадзурри» со счетом 2:1.

«После двух игр против "Наполи" я считаю, что мы заслуживали выйти в финал. У меня почти нет поводов для упреков, поскольку ребята показали агрессивный футбол, который я и хочу видеть. Мы пытались доминировать и создали много голевых шансов. Наверное, нужно было действовать более хладнокровно перед чужими воротами, но Давид Оспина совершил несколько потрясающих сэйвов, и это решило исход игры. Очень обидно, что мы пропустили, ведь к голу "Наполи" привела наивная ошибка, которую можно было избежать», — сказал Конте в интервью RAI.

Отметим, что вторым финалистом стал «Ювентусу», который сумел пройти «Милан». 0