Рональд Куман заразился коронавирусом перед сердечным приступом

, супруга главного тренера сборной, сообщила, что они с мужем переболели коронавирусом.

3 мая Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Специалист заразился коронавирусной инфекцией до того, как перенес сердечный приступ.

«Наши результаты тестов на коронавирус были отрицательными, но позже мы сделали анализ крови и у нас были обнаружены антитела. Когда мужу стало лучше, он сел на велосипед и поехал с друзьями. Позже Рональд вернулся домой и почувствовал себя плохо. Я сразу поняла, что дело в сердце, так как отец и дядя Рональда умерли от проблем с сердцем. Электрокардиограмма показала, что у него был сердечный приступ», — цитирует Бартину Куман Voetbal International. 0