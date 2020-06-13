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    «Валенсия» упустила победу в матче с «Леванте»

    «Валенсия» — «Леванте»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Валенсия» сыграла вничью с «Леванте» в домашнем матче 28-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Дерби, которое прошло на «Месталье», завершилось со счетом 1:1.

    С 74-й минуты гости играли в меньшинстве, так как Рохер Марти получил вторую желтую карточку.

    Хозяева воспользовались численным преимуществом на 89-й минуте. Хосе Луис Гайя получил мяч на левом фланге и выполнил прострел, который в касание замкнул Родриго.

    Впрочем, на восьмой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму «Леванте» отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Гонсало Мелеро.

    Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на 87-й минуте, но не успел себя проявить.

    В турнирной таблице Примеры «Валенсия» занимает седьмое место (43 очка), а «Леванте» — 12-е (34 очка). 0

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