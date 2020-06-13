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    Николич: «Локомотив» хочет играть в Лиге чемпионов

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    Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич назвал цель команды на оставшуюся часть сезона.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Важно, к чему мы придем 22 июля. Все мои мысли сейчас об этом. Впереди восемь матчей — восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — цитирует Николича пресс-служба «Локо».

    Он также поделился впечатлениями от знакомства с командой:

    «Я очень рад быть здесь. Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Я счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, с работниками клуба и начать тренировочный процесс».

    Напомним, Николич сменил на посту главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. 0

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