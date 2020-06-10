«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев рассказал о планах холдинга показать максимальное число матчей заключительных восьми туров РПЛ в сезоне-2019/20 на федеральном канале.

Поскольку на стадионы планируется пускать минимальное количество болельщиков (не более 10% от общего количества мест на трибунах), РПЛ, «Матч ТВ» и клубы Лиги приняли решение о показе игр сезона в федеральном эфире.

Решение о показе большинства матчей в эфире федерального канала касается только оставшихся туров сезона-2019/2020.

«Максимум матчей РПЛ в оставшиеся восемь туров будут показаны на федеральном канале. Это совместное решение лиги, клубов и "Матч ТВ".

Оно связано с ситуацией в стране. Мы долго это обсуждали и прорабатывали. Подчеркну, что это касается только восьми туров сезона-2019/20.

При этом все матчи будут транслироваться и на "Матч Премьер", ведь порой игры будут идти параллельно», — рассказал Гордеев Sport24.

Сезон РПЛ, который был приостановлен после 22 туров в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.

Матчи нового сезона-2020/2021, который начнется в августе, как и ранее, будут транслироваться на канале «Матч Премьер». 0