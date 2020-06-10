ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Севилья». Примера 2006/07Отсутствие права на ошибку и ключевая замена Капелло. О судьбоносной встрече «Реала» с «Севильей» в 2007-м
  • 18:30
    • «Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ
  • 16:52
    • Утверждена дата возобновления сезона в MLS
  • 16:36
    • «Локомотив» и «Сельта» не могут сойтись в цене на Смолова
  • 15:15
    • «Зенит» предложил Смольникову новый контракт
  • 12:50
    • Названы даты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ

    Футбол Футбол на ТВ РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев рассказал о планах холдинга показать максимальное число матчей заключительных восьми туров РПЛ в сезоне-2019/20 на федеральном канале.

  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!

    Поскольку на стадионы планируется пускать минимальное количество болельщиков (не более 10% от общего количества мест на трибунах), РПЛ, «Матч ТВ» и клубы Лиги приняли решение о показе игр сезона в федеральном эфире.

    Решение о показе большинства матчей в эфире федерального канала касается только оставшихся туров сезона-2019/2020.

    «Максимум матчей РПЛ в оставшиеся восемь туров будут показаны на федеральном канале. Это совместное решение лиги, клубов и "Матч ТВ".

    Оно связано с ситуацией в стране. Мы долго это обсуждали и прорабатывали. Подчеркну, что это касается только восьми туров сезона-2019/20.

    При этом все матчи будут транслироваться и на "Матч Премьер", ведь порой игры будут идти параллельно», — рассказал Гордеев Sport24.

    Сезон РПЛ, который был приостановлен после 22 туров в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.

    Матчи нового сезона-2020/2021, который начнется в августе, как и ранее, будут транслироваться на канале «Матч Премьер». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Датская модель. Использует ли АПЛ идею «Орхуса» с виртуальными трибунами?
  • 08/06/2020 в 02:13
    •
  • Прогноз
  • «Бавария» — «Айнтрахт»
  • 1.86
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Бавария» в финал Кубка Германии?
  • «Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Белградское дерби не порадует результативностью?
  • «Партизан» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Вернется ли «Бенфика» к победам?
  • «Портимоненсе» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Габриэль Батистута Футбол Жаркий матч золотого сезона «Ромы». О римском дерби в 2001-м годуДо рестарта чемпионата Италии осталось совсем чуть-чуть, перед его возобновлением вспомним о сезоне, в котором «скудетто» завоевала «Рома» Вчера в 22:150
  • 17:11
    • «Челси» хочет продать полузащитника
  • 16:19
    • Ройс вернулся к тренировкам
  • 16:10
    • Пункты приема ставок BETCITY возобновляют работу
    Тимо Вернер Футбол Трансферный дайджест. 2-8 июняКуда перейдет Вернер, договорится ли «Барселона» с «Интером», уедет ли Миранчук в Италию и другие трансферные новости последних дней Вчера в 00:490
  • Экспресс дня

  • Что принесет первый матч Примеры после рестарта?
  • 3.45
    •
  • 18:12
    • Агент Деспотовича: Веду переговоры с одним российским клубом
  • 16:05
    • «Эвертон» нацелился на Депая
  • 15:54
    • «Бавария» презентовала новую домашнюю форму
    Френки де Йонг Футбол Мысли де Йонга: расизм, коронавирус и уроки от МессиФутболист «Барселоны» обсудил актуальные темы во время паузы в чемпионате Испании 08/06/2020 в 14:460
  • 15:31
    • Полузащитник «Урала» Димитров завершил карьеру
  • 15:00
    • Деспотович рассказал, почему не перешел в ЦСКА
  • 14:48
    • Адриан хочет остаться в «Ливерпуле»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Баник Острава — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Опава
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Витория Сетубал — Санта Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Фастав Злин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Партизан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Портимоненсе — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.71
  • Прогноз на матч Легия Варшава — Арка Гдыня
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Пакш — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.87
  • Прогноз на матч Порту — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.28
  • Экспресс дня 10 июня
  • Сегодня в 23:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Белененсеш — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие