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    Полузащитник «Локомотива» перейдет в турецкий клуб

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    Мариуш Пекарски, агент полузащитника «Локомотива» Мацея Рыбуса, заявил, что его клиент продолжит карьеру в Турции.

    Мацей Рыбус
    Мацей Рыбус

    Польский футболист играет за «железнодорожников» с 2017 года.

    «Никто из "Локомотива" не связывался ни со мной, ни с Мацеем по поводу продления контракта. Однако мы уже согласовали все условия с клубом из Стамбула и должны подписать предварительное соглашение с турецким клубом через 10 дней.

    Конечно, тогда Мацей должен будет сдать медицинские анализы, это задерживается из-за текущей ситуации с COVID-19», — приводит слова Пекарски Sport24.

    Всего Рыбус провел за «Локомотив» 68 матчей, в которых забил два мяча. 0

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