Полузащитник «Локомотива» перейдет в турецкий клуб

, агент полузащитника «Локомотива», заявил, что его клиент продолжит карьеру в Турции.

Польский футболист играет за «железнодорожников» с 2017 года.

«Никто из "Локомотива" не связывался ни со мной, ни с Мацеем по поводу продления контракта. Однако мы уже согласовали все условия с клубом из Стамбула и должны подписать предварительное соглашение с турецким клубом через 10 дней.

Конечно, тогда Мацей должен будет сдать медицинские анализы, это задерживается из-за текущей ситуации с COVID-19», — приводит слова Пекарски Sport24.

Всего Рыбус провел за «Локомотив» 68 матчей, в которых забил два мяча. 0