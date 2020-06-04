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    СМИ: Санчо нарушил карантин и летал в Англию без разрешения «Боруссии»

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    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо несколько раз нарушил правила карантина во время пандемии коронавируса.

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо

    По информации Bild, 20-летний футболист летал в Англию, не поставив в известность руководство клуба.

    По возвращении в Германию англичанин был вынужден уйти на самоизоляцию. Клуб не афишировал этот инцидент, объяснив отсутствие игрока на тренировках повреждением.

    Позднее Санчо и пять его одноклубников (Рафаэль Геррейру, Мануэль Аканджи, Торган Азар, Аксель Витсель и Дан-Аксель Загаду) были уличены в нарушении медицинского протокола.

    Как сообщается, футболисты пригласили на дом известного парикмахера из Дюссельдорфа Винни Нана Каркари.

    Никто из них не носил медицинские маски, а протокол запрещает игрокам прямые контакты с соседями и публикой: необходимо оставаться дома и не приглашать к себе гостей.

    Теперь игроки могут столкнуться с дисциплинарными взысканиями. 0

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