СМИ: Санчо нарушил карантин и летал в Англию без разрешения «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии»несколько раз нарушил правила карантина во время пандемии коронавируса.

По информации Bild, 20-летний футболист летал в Англию, не поставив в известность руководство клуба.

По возвращении в Германию англичанин был вынужден уйти на самоизоляцию. Клуб не афишировал этот инцидент, объяснив отсутствие игрока на тренировках повреждением.

Позднее Санчо и пять его одноклубников (Рафаэль Геррейру, Мануэль Аканджи, Торган Азар, Аксель Витсель и Дан-Аксель Загаду) были уличены в нарушении медицинского протокола.

Как сообщается, футболисты пригласили на дом известного парикмахера из Дюссельдорфа Винни Нана Каркари.

Никто из них не носил медицинские маски, а протокол запрещает игрокам прямые контакты с соседями и публикой: необходимо оставаться дома и не приглашать к себе гостей.

Теперь игроки могут столкнуться с дисциплинарными взысканиями. 0