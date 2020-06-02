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    Николич: Будет тяжело заслужить уважение болельщиков «Локо»

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    Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что он не боится возможных протестов болельщиков московского клуба из-за непродления контракта с бывшим наставником Юрием Семиным.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьётся успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Я понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30-40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце.

    В юности я сам был болельщиком, поэтому все понимаю. Любовь нужно заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата — это самое важное. И всё же на поле играет команда, и я уверен, что болельщики не пойдут против игроков — они должны продолжать биться, тогда болельщики будут их поддерживать», — цитирует Николича Sport24. 0

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