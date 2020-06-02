Николич: В России сильный чемпионат, крепкие команды

Новый главный тренерзаявил, что в России очень сильный чемпионат, а некоторые команды РПЛ находятся на хорошем счету в Европе.

«Я следил за РПЛ, как и за другими европейскими лигами, — это часть моей работы. Могу уверенно сказать: в России сильный чемпионат, крепкие команды, многие из которых на хорошем счету в Европе.

В последние два сезона я видел много матчей "Локомотива" в Лиге чемпионов. Но никогда не комментирую выступления других команд, кроме той, которую я тренирую. Для меня игроки, коллеги-тренеры, болельщики и клуб — это святые вещи. Привык проявлять уважение ко всем. Это мой стиль. И надеюсь, что ко мне будут относиться таким же образом», — цитирует Николича Gudok. 0