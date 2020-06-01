«МЮ» — главный претендент на Хаверца

является главным претендентом на приобретение полузащитника, сообщает Sun.

Отмечается, что манкунианцы намерены приобрести немецкого игрока как можно скорее, так как там понимают, что цена на 20-летнего полузащитника будет только расти. Первое предложение английского клуба составит 50 миллионов фунтов, но вероятно, трансфер обойдется дороже.

При этом, в списке приоритетов «МЮ» остается атакующий игрок дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Стоимость перехода англичанина может превысить 100 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Хаверц сыграл за «Байер» 38 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач. 0