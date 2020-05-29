Лингард: В прошлом сезоне я не заставлял себя и не ставил целей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»высказался о своей игре в прошлом сезоне.

«Я хотел прийти в лучшую форму, чем она была в прошлом сезоне, чтобы играть в каждом матче.

Я вычеркнул прошлый сезон, мы движемся вперед, и хотя сезон еще не закончен, я чувствую, будто это еще один новый маленький старт.

Но главное — это трофеи и индивидуальные показатели, как голы и ассисты.

Перед сезоном я всегда ставлю себе определенные цели. Однако по какой-то причине я не ставил никаких целей перед прошлым сезоном.

Я не был сознательным и на самом деле не заставлял себя. Мне казалось, что это был не я. Чувствовал, когда смотрел на себя, что это не Джесси.

Я и моя семья знаем, кто я и как играю. Поэтому в этом сезоне у меня есть цели, которые мне нужно достичь как с индивидуальной точки зрения, так и с командной», — заявил Лингард Goal.

В этом сезоне Лингард провел 20 матчей в АПЛ, в которых ни разу не смог отличиться результативными действиями. 0