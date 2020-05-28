Прядкин назвал возобновление РПЛ большой победой

Президент российской Премьер-лигипрокомментировал возобновление чемпионата России.

Дата рестарта российского первенства намечена на 21 июня.

«Футбол возвращается, это большая победа для всех нас. Хочу подчеркнуть особую роль Александра Валерьевича Дюкова в этом процессе и присоединяюсь к словам благодарности в адрес правительства, Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ за продуктивное сотрудничество, которое позволило в короткие сроки принять решение о возобновлении футбольного сезона.

Нам предстоит много работы, чтобы эффективно подготовиться к рестарту чемпионата и реализовать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников матчей и болельщиков», — цитирует Прядкина ТАСС. 0