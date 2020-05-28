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    Прядкин назвал возобновление РПЛ большой победой

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    Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал возобновление чемпионата России.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    Дата рестарта российского первенства намечена на 21 июня.

    «Футбол возвращается, это большая победа для всех нас. Хочу подчеркнуть особую роль Александра Валерьевича Дюкова в этом процессе и присоединяюсь к словам благодарности в адрес правительства, Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ за продуктивное сотрудничество, которое позволило в короткие сроки принять решение о возобновлении футбольного сезона.

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    • Нам предстоит много работы, чтобы эффективно подготовиться к рестарту чемпионата и реализовать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников матчей и болельщиков», — цитирует Прядкина ТАСС. 0

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