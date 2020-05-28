«Реал» признан самым дорогим клубом Европы

Карим Бензема
globallookpress.com
Лидером рейтинга стал мадридский «Реал», чья стоимость оценивается в 3,478 миллиарда евро.
Второе место занял «Манчестер Юнайтед». На третье место вышла «Барселона», которая обошла «Баварию».
Самый дорогой итальянский клуб — туринский «Ювентус» — расположился на 11-й строчке — 1,735 миллиарда евро.
Топ-10 самых дорогих клубов Европы:
1. «Реал» — 3,478 миллиарда евро.
2. «Манчестер Юнайтед» — 3,342
3. «Барселона» — 3,193
4. «Бавария» — 2,878
5. «Ливерпуль» — 2,658
6. «Манчестер Сити» — 2,606
7. «Челси» — 2,218
8. «Тоттенхэм» — 2,067
9. «Пари Сен-Жермен» — 1,911
10. «Арсенал» — 1,852 0