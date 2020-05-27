Легионеры «Уфы» прошли тестирование на коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Случаев заражения выявлено не было.
«Находясь на учебно-тренировочном сборе в Аше футболисты, тренерский и административный штаб футбольного клуба "Уфа" прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу. Тестирование также прошли легионеры ФК "Уфа", вернувшиеся из-за рубежа. Все тесты дали отрицательный результат. Команда продолжает подготовку к возобновлению сезона в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Тесты на COVID-19 «Уфа» будет сдавать каждую неделю. 0