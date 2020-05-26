«Зенит» интересуется нападающим «Херенвена»

Нападающий «Херенвена»может продолжить карьеру в России. Об этом сообщил комментаторв своем подкасте для NOS.

Ранее 20-летний футболист отказался подписывать новый контракт со своим клубом.

На ван Бергена сразу же стали претендовать топ-клубы Нидерландов, но теперь у них появился конкурент в лице «Зенита».

«На этой неделе ко мне обратились четыре российских журналиста, чтобы я рассказал им о ван Бергене», — сказал Эльшофф. — «Все они прибыли из Санкт-Петербурга. Я на знаю, правда ли это, но ходят слухи, что "Зенит" очень хочет купить форварда».

Еще один обозреватель Йерун Грютер посоветовал ван Бергену как можно скорее обменять Фрисландию на Санкт-Петербург. «Я бы сразу сказал "да", если бы получил предложение жить в одном из самых красивых городов в мире».

В нынешнем сезоне 20-летний игрок записал в свой актив 6 голов и 5 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 0