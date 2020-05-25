Испанская Примера возобновится 11 июня севильским дерби

Президент Федерации футбола Испанииназвал дату возобновления чемпионата страны.

«Каждый понедельник страна вступает в новую фазу ослабления карантинных мер, поэтому была упомянута эта дата — 8 июня. Нам нужно посмотреть и взглянуть на дни этой конкретной недели, чтобы решить, с какого дня мы начнем. Это также должно быть связано с этапами тренировочных процессов команд. Похоже, что возобновление чемпионата Испании состоится в четверг, 11 июня. Мы будем проводить больше встреч с руководством клубов, чтобы разобраться во всех нерешённых вопросах.

Мы работаем с телевизионными вещателями и планируем стратегию. Думаю, что 11-го июня состоится один матч — севильское дерби, транслируемое исключительно в Испании в честь всего, через что мы прошли. Надеюсь, это будет этот день. Хотим, чтобы матч начался в 23:00 мск», — приводит слова Тебаса AS.

В Ла Лиге-2019/20 осталось сыграть 11 туров. После 27 матчей в таблице лидирует «Барселона», опережающая на два очка «Реала». 0