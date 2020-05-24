«Спартак» провел первую тренировку за два месяца

Футболисты «Спартака» 24 мая провели две тренировки, ставшие для команды первыми за два месяца, сообщает официальный сайт клуба.

Пока Доменико Тедеско вместе с помощниками и группой игроков, вернувшихся из Европы, находится на обязательном карантине, тренировочным процессом руководит сербский специалист по физподготовке Владимир Чепзанович.

На данном этапе работа футболистов ограничена разминкой и упражнениями в малых группах с соблюдением предписаний в связи с текущей эпидемической ситуацией.

Кроме того, несколько раз в день у всех игроков, тренеров и сотрудников измеряют температуру. В жилых корпусах необходимо носить маски и перчатки, а тренерский штаб и персонал используют средства индивидуальной защиты даже на поле.

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