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    Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»

    «Майнц» — «Лейпциг»: счет матча 0:5, обзор голов

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    В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Лаймер ускорился по правому флангу и прострелил низом в штрафную, Вернер сыграл на опережение и переправил мяч в дальний угол ворот.

    На 23-й минуте Забитцер забежал по правому флангу и мягко навесил во вратарскую, а Поульсен головой вколотил мяч в ворота.

    На 36-й минуте Поульсен с левого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, но Нкунку помешали пробить с пяти метров. Подбор остался за гостями, Поульсен выкатил мяч на Забитцера, который в касание пробил в дальний верхний угол.

    На 48-й минуте Кампль красиво развернулся перед штрафной, сыграл в стенку с партнёром и сделал передачу во вратарскую, а Вернер без помех расстрелял ворота «Майнца».

    А на 75-й минуте Поульсен со своей половины поля сделал длинный заброс к штрафной, Тимо Вернер выскочил один на один и аккуратно перебросил мяч через вышедшего из ворот Мюллера.

    «РБ Лейпциг» прервал серию из трех ничьих и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги с 54 очками. У «Баварии» — 61, а у дортмундской «Боруссии» — 57.

    «Майнц» находится на 15-й строчке таблице с 27 очками.

    27 мая состоятся матчи «РБ Лейпциг» — «Герта» и «Унион Берлин» — «Майнц».

    Бундеслига. 27-й тур
    «Майнц» — «РБ Лейпциг» — 0:5 (0:3)
    Голы: Вернер, 11 (0:1). Поульсен, 23 (0:2). Забитцер, 36 (0:3). Вернер, 48 (0:4). Вернер, 75 (0:5)«Майнц»: Мюллер, Брума (Матета, 46), Кариколь, Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон, Фернандес (Латца, 74), Баку, Кунде (Баррейро, 61), Боэтиус (Авонийи, 61), Онисиво (Озтунали, 74)«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано (Орбан, 60), Кампль (Вольф, 71), Забитцер (Адамс, 60), Лаймер (Мукьеле, 42), Нкунку (Лукман, 70), Ольмо, Поульсен, ВернерПредупреждения: Забитцер, 13. Упамекано, 17. Кунде, 20. Брума, 30. Вернер, 35. Сен Жюст, 79
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