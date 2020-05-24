«Майнц» — «Лейпциг»: счет матча 0:5, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Германиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:5.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Лаймер ускорился по правому флангу и прострелил низом в штрафную, Вернер сыграл на опережение и переправил мяч в дальний угол ворот.

На 23-й минуте Забитцер забежал по правому флангу и мягко навесил во вратарскую, а Поульсен головой вколотил мяч в ворота.

На 36-й минуте Поульсен с левого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, но Нкунку помешали пробить с пяти метров. Подбор остался за гостями, Поульсен выкатил мяч на Забитцера, который в касание пробил в дальний верхний угол.

На 48-й минуте Кампль красиво развернулся перед штрафной, сыграл в стенку с партнёром и сделал передачу во вратарскую, а Вернер без помех расстрелял ворота «Майнца».

А на 75-й минуте Поульсен со своей половины поля сделал длинный заброс к штрафной, Тимо Вернер выскочил один на один и аккуратно перебросил мяч через вышедшего из ворот Мюллера.

«РБ Лейпциг» прервал серию из трех ничьих и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги с 54 очками. У «Баварии» — 61, а у дортмундской «Боруссии» — 57.

«Майнц» находится на 15-й строчке таблице с 27 очками.

27 мая состоятся матчи «РБ Лейпциг» — «Герта» и «Унион Берлин» — «Майнц».