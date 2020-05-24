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    «Сельта» хочет сохранить Смолова до фактического окончания сезона

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    «Сельта» намерена договориться о продлении арендного соглашения нападающего Федора Смолова до фактического окончания сезона в Испании, сообщает Faro de Vigo.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    Руководство клуба уже успешно провело первый этап переговоров с шестью игроками, которые находится в клубе из Виго в аренде — Рафиньей, Папе Шейх Диопом, Лукасом Оласой, Филипом Брадаричем, Джейсоном Мурильо и Федором Смоловым. Клуб рассчитывает, что сможет продлить контракты с арендованными футболистами, договоры которых рассчитаны до 30 июня.

    Смолов перешел в «Сельту» в январе из «Локомотива» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Россиянин успел провести за команду из Виго шесть официальных матчей, отметившись забитым мячом в ворота «Реала» (2:2). 0

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