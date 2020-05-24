«Сельта» хочет сохранить Смолова до фактического окончания сезона

намерена договориться о продлении арендного соглашения нападающегодо фактического окончания сезона в Испании, сообщает Faro de Vigo.

Руководство клуба уже успешно провело первый этап переговоров с шестью игроками, которые находится в клубе из Виго в аренде — Рафиньей, Папе Шейх Диопом, Лукасом Оласой, Филипом Брадаричем, Джейсоном Мурильо и Федором Смоловым. Клуб рассчитывает, что сможет продлить контракты с арендованными футболистами, договоры которых рассчитаны до 30 июня.

Смолов перешел в «Сельту» в январе из «Локомотива» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Россиянин успел провести за команду из Виго шесть официальных матчей, отметившись забитым мячом в ворота «Реала» (2:2). 0