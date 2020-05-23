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    Глушаков считает свой переход из «Локо» в «Спартак» успешным

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    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил свой переход из «Локомотива» в «Спартак».

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Это была уже моя точка кипения, потому что реально мы там начали скатываться потихоньку, "Локомотив" начал скатываться. Мы тогда стали девятыми при Биличе, эта вся история.

    Я хотел что-то поменять. Поменять и уйти. Я понимал, что у меня начался застой, что не прогрессирую. Я хотел выигрывать, "Локомотив" не выигрывал в то время.

    Думаю, что удачно ушел из "Локомотива" в "Спартак": выиграл как-никак там и чемпионство, и оставил свое имя в истории, и Суперкубок.

    Может, и "Локомотиву" помогло, что я ушел. "Локомотив" через какое-то время выиграл. Думаю, "Локомотив" выиграл из-за Юрия Палыча Семина», — приводит слова Глушакова sports.ru. 0

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